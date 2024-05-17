SHOT сообщил свежие данные о состоянии Николая Дроздова SHOT: Николая Дроздова отпустили домой после курса противоопухолевой терапии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Николай Дроздов

Телеведущего Николая Дроздова после прохождения курса противоопухолевой терапии выписали из стационара, сейчас большую часть времени он проводит в постели из-за слабости, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, ранее у 86-летнего ученого обнаружили рак предстательной железы.

Telegram-канал сообщил, что Дроздов обратился ко врачам около недели назад для прохождения планового лечения — ему провели первый этап лечения, включающим в себя цикл гормонотерапии. Она добавила, что супруг старается проявлять больше физической активности и часто помогает ей по огороду. В заключение она отметила, что они уже высадили клубнику, огурцы, помидоры и перец.

Как рассказала SHOT супруга Дроздова Татьяна Петровна, сейчас они вместе уехали на дачу, где отдыхают и дышат свежим воздухом. Николай Николаевич хорошо держится: несмотря на слабость, он помогает по огороду, но старается не перетруждаться — делает всё по мере сил и на здоровье не жалуется. Супруги высадили клубнику, огурцы, помидоры и перец. Вместе ухаживают за яблоней, сливой, вишней и — друг за другом, а в свободное время гуляют.

Ранее, в начале апреля, сообщалось, что Николай Дроздов начал самостоятельно ходить после операции на колене, он спускался по лестнице с 14-го этажа. По словам его давнего друга художника Константина Мирошника, Дроздов после операции, которая потребовалась из-за старой травмы, гуляет вокруг дома или в лесу с палками для скандинавской ходьбы.