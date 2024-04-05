Стало известно о состоянии Николая Дроздова после операции Художник Мирошник: Дроздов без одышки бегает по лестнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Дроздов

После проведенной операции на колене телеведущий Николай Дроздов уже может самостоятельно спускаться по лестнице в подъезде с 14-го этажа, рассказал KP.RU его давний друг художник Константин Мирошник. По его словам, в настоящее время Дроздов активно восстанавливается.

Оперировали коленку. Сейчас уколы доделывает. Все хорошо. Посмотрите, как на видео он бежит по лестнице, — поделился Мирошник.

Художник отметил, что Дроздов после операции, которая потребовалась из-за старой травмы, гуляет вокруг дома или в лесу с палками для скандинавской ходьбы. Телеведущий уже восстановился, но палки использует для полезной нагрузки, к тому же с ними надежнее после операции и многочисленных переломов. Их он получил, когда в январе 2023 года поскользнулся и упал, повредив семь ребер.

Мирошник добавил, что он уже планирует летнюю экспедицию в Анапу вместе с Дроздовым. Помимо этого, зоолог намерен продолжить читать просветительские лекции.

В конце декабря 2023 года стало известно, что у Дроздова началась ремиссия после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием. Курсы химиотерапии, множество препаратов и витаминов, обследования, капельницы и диеты привели показатели в норму, и болезнь перестала прогрессировать.