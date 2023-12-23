Химиотерапия, диета, ремиссия: что со здоровьем Николая Дроздова SHOT: Николай Дроздов пошел на поправку и встретит Новый год на даче

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Дроздов

Профессор, ведущий передачи «В мире животных» Николай Дроздов борется с онкологическим заболеванием и понемногу идет на поправку. Как он себя чувствует и где встретит Новый год?

Что известно о здоровье Николая Дроздова

У биогеографа началась ремиссия после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием.

«86-летний Николай Николаевич последнее время боролся с онкозаболеванием — у него выявили рак предстательной железы. Курсы химиотерапии, множество препаратов, витамины, обследования, капельницы, диета — все это дало свои плоды: показатели пришли в норму, прогрессировать болезнь перестала», — пишет SHOT.

Как уточняется, сейчас медики пристально наблюдают за сердцем Дроздова, поскольку лечение дало осложнения.

«Сейчас врачи особенно внимательно следят за сердцем телеведущего — после пройденного лечения есть некоторые отклонения, но пока ничего критичного», — говорится в публикации.

Где Дроздов встретит Новый год

Жена телеведущего Татьяна рассказала SHOT, что Новый год они вдвоем встретят на даче. Супруги будут дышать свежим воздухом, гулять и чистить снег. По словам Татьяны, особого внимания праздничным блюдам они не придают, как и украшению елок.

«В этом году обойдемся веточкой, а елочки есть и на участке, только к ним трудно сейчас подойти — много снега», — поделилась супруга Дроздова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Николай Дроздов

Что ранее сообщалось о здоровье Николая Дроздова

В ноябре SHOT сообщал, что Дроздову стало плохо после курса химиотерапии. Как уточнял Telegram-канал, телеведущий обратился за помощью к врачам с жалобами на слабость. После этого его положили в стационар, где он пробыл некоторое время. Врачи смогли нормализовать состояние пациента и отпустили его домой.

Супруга телеведущего тогда заявила SHOT, что Дроздов чувствует себя намного лучше, а также передает всем привет и слова благодарности за переживания о его здоровье.

Позднее друг Дроздова Константин Мирошник опроверг слухи о плохом самочувствии зоолога и напомнил, что в начале декабря у него должно состояться выступление.

«Если бы что-то было, то концерт был бы отменен. Мы ничего не отменяем. Он бегает, ходит, шутит, вчера с ним виделись — ездили есть пиццу», — рассказал Мирошник в беседе с RT.

Он также отмечал, что после декабрьского концерта у них с Дроздовым запланировано «экологическое путешествие» на машинах.

Чем занимается Николай Дроздов после ухода с телевидения

С 1977 года зоолог оставался бессменным ведущим программы «В мире животных». В 2016 году он начал вести передачу на канале «Карусель» с юным помощником Алексеем Лапиным, которого называл своим преемником. Спустя два года Дроздов ушел с телевидения.

«Это была работа как общественная нагрузка, а теперь я ее уже не потяну», — признавался ученый.

После ухода с телевидения Дроздов остался профессором МГУ, где читал лекции по биогеографии, экологии, орнитологии, охране природы и заповедному делу. Преподавание он называет своим любимым занятием. Студенты-географы называют Дроздова одним из любимых преподавателей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Николай Дроздов

Также зоолог продолжил заниматься озвучиванием и сниматься в рекламах. Его голос можно услышать в мультфильмах «В поисках Дори» и «Зверополис».

В 2021 году Дроздов создал аккаунт в TikTok, где делился своими знаниями и снял ролик о Русском музее. Он объяснил появление в соцсети тем, что молодая аудитория нуждается в добрых советах.

«Если раз в неделю давать добрые советы молодежи — это же хорошо. Но меня отговаривали, говорили, что там тусовка дурачков, а я буду среди них. Я отвечаю: не среди них, а что-нибудь им всем посоветовать можно же?» — отметил он.

Также Дроздов продолжал участвовать в съемках различных подкастов, а летом 2022 года стал главным участником лектория VK Fest от Российского общества «Знание». В ходе мероприятия он с научной точки зрения объяснил популярность кошек и собак в интернете.

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