«Я не был в стационаре»: Дроздов опроверг сообщения, что был в больнице Николай Дроздов опроверг сообщения СМИ о лечении в больнице в связи с раком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Николай Дроздов

Телеведущий Николай Дроздов опроверг сообщения в СМИ о том, что он находился на лечении в стационаре, передает «360». По словам ученого, сейчас он находится на даче и чувствует себя хорошо.

Я не был ни в каком стационаре, — сказал он.

Ученый также отметил, что все выходные планирует заниматься садом. В пятницу, 17 мая, СМИ сообщили, что 86-летний телеведущий прошел курс гормонотерапии в связи с раком предстательной терапии.

Ранее ряд СМИ заявили, что Николай Дроздов уехал на дачу после прохождения цикла гормонотерапии в рамках лечения рак предстательной железы. Сообщалось, что большую часть времени он проводит в постели в связи с сильной слабостью, но чувствует себя хорошо. По словам жены ученого Татьяны Петровны, пара уехала на дачу, чтобы отдохнуть и набраться сил на свежем воздухе. Она добавила, что супруг старается проявлять больше физической активности и часто помогает ей по огороду. В заключение она отметила, что они уже высадили клубнику, огурцы, помидоры и перец.

До этого, в начале апреля, сообщалось, что Николай Дроздов начал самостоятельно ходить после операции на колене, Как рассказал его давний друг художник Константин Мирошник, телеведущему потребовалась помощь врачей из-за старой травмы.