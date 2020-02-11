https://static.news.ru/photo/d6959032-5099-11ea-9dd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температурные рекорды ожидаются в Москве на следующей неделе. В течение трёх дней подряд воздух будет прогреваться на 9–11 градусов выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, такая погода соответствует показателям начала апреля.

Столбики термометров будут штурмовать предыдущие температурные максимумы для 17, 18 и 19 февраля, зафиксированные в 1957-м, 1949-м и 1925 годах, когда воздух прогревался до +5,8, +4,4 и +3,7 градуса соответственно, — цитирует Тишковца РИА Новости.

По его словам, даже ночью воздух в Москве не будет опускаться ниже нулевой отметки, а в дневные часы температура повысится до +3...+6 градусов.

Такая погода будет характерна и для всей центральной части России. Причиной станет обширный тёплый сектор атлантического циклона. В нём «сформируется мощный западно-восточный перенос воздушных масс, подогретых Гольфстримом», пояснил синоптик.

По словам Тишковца, будет преобладать пасмурная погода с осадками преимущественно в виде дождя. Из-за этого снег будет таять, и к середине недели высота снежного покрова уменьшится до символических 1–2 сантиметров при норме 36–38 сантиметров.

Во второй половине недели немного похолодает, столбики термометров опустятся до околонулевых значений. Осадки будут выпадать в виде снега и мокрого снега, уточнил метеоролог.

Ранее, как писал NEWS.ru, заведующий лабораторией Института географии Российской академии наук климатолог Владимир Семёнов высказал мнение, что зима в Москве закончилась и холода уже не вернутся. О том, что первые признаки весны в европейской части России можно будет заметить раньше обычного, сообщил и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.