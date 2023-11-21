«В догоняющих»: военный эксперт заявил о серьезных проблемах у подлодок США Военэксперт Дандыкин: Россия опережает США по технологичности подлодок

Фото: Courtesy Australia Department of Defense

США только приступают к строительству подводных лодок четвертого поколения, рассказал NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, в этой сфере Россия значительно опережает конкурента. По очень многим моментам американские субмарины отстают, что обеспечивает им роль в рядах «догоняющих», указал эксперт.

Американцы только собираются строить стратегические субмарины четвертого поколения, у них проекты «Огайо» третьего поколения. Двенадцать подводных лодок у США с баллистическими ракетами «Трайдент 2». Если брать всю составляющую английскую, французскую и американскую, то мы опережаем их. У нас новая система управления и экипаж меньше, чем у них. Там очень много моментов, но они оказались в догоняющих, — заявил Дандыкин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о планах оснастить российские подлодки «Калибрами». Кроме того, он отметил важность строительства многоцелевых кораблей с подобными комплексами. Они помогают выполнять задачи по поражению критически важных объектов инфраструктуры противника и морских целей, объяснил глава ведомства.