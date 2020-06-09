В День России президент проведёт публичное мероприятие

https://static.news.ru/photo/76a5a244-aa3e-11ea-9f31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В День России, 12 июня, президент страны Владимир Путин поучаствует в публичном мероприятии. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сотрудники СМИ спросили его, не собирается ли Путин принять участие в каком-либо мероприятии в ближайшее время. Представитель Кремля ответил на этот вопрос утвердительно и сказал, что пройдёт оно в День России.

Мы своевременно вас проинформируем о том, что это будет. Мероприятие связано с Днём России, — цитирует Пескова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, россияне на наступившей неделе будут работать всего четыре дня. День России сделал праздничной пятницу, 12 июня.

В Роструде рассказали, что 11 июня рабочий день будет короче на один час.