В ЦИК заявили о готовности провести электронное голосование по всей стране

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о технологической готовности организации провести дистанционное электронное голосование в масштабах всей России. Об этом сообщает ТАСС.

Технологически мы практически готовы сейчас проводить в масштабах всей страны, но не решён целый пласт принципиальных вопросов, — цитирует её агентство.

Памфилова подчеркнула, что прежде чем внедрить новую технологию, важно обеспечить невозможность внешнего воздействия. По её мнению, вопрос безопасности и «недопущения несанкционированного вторжения» в стране до конца ещё не решён. Так, при переходе на цифровизацию необходимо, чтобы «железо» было российским.

Ранее сообщалось, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в сентябре будет проведено в семи регионах. Среди пилотных субъектов — города федерального значения Москва и Севастополь, а также Нижегородская, Ярославская, Курская, Мурманская и Ростовская области.