В ЦИК заявили о готовности провести электронное голосование по всей стране
Александр Чеков
Александр Чеков
13:52, 06 июля 2021
Элла ПамфиловаФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о технологической готовности организации провести дистанционное электронное голосование в масштабах всей России. Об этом сообщает ТАСС.
Технологически мы практически готовы сейчас проводить в масштабах всей страны, но не решён целый пласт принципиальных вопросов, — цитирует её агентство.
Памфилова подчеркнула, что прежде чем внедрить новую технологию, важно обеспечить невозможность внешнего воздействия. По её мнению, вопрос безопасности и «недопущения несанкционированного вторжения» в стране до конца ещё не решён. Так, при переходе на цифровизацию необходимо, чтобы «железо» было российским.
Ранее сообщалось, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в сентябре будет проведено в семи регионах. Среди пилотных субъектов — города федерального значения Москва и Севастополь, а также Нижегородская, Ярославская, Курская, Мурманская и Ростовская области.