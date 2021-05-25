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Онлайн-голосование на выборах 2021 года пройдёт в семи регионах

13:51, 25 мая 2021
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в сентябре будет проведено в семи регионах. Такое решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии, сообщает ТАСС.

Среди пилотных субъектов — города федерального значения Москва и Севастополь, а также Нижегородская, Ярославская, Курская, Мурманская и Ростовская области.

Можно было бы, конечно, разрешить всем регионам использовать ДЭГ, но мы предлагаем это количество ограничить, потому что нам бы хотелось испытать в «боевой обстановке» систему ДЭГ и ограничить [её использование] где-то 1–1,5 млн избирателей, — пояснил на заседании зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Он уточнил, что даже в таком случае «это будет большое количество транзакций».

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова высказала мнение, что перспектива дистанционного электронного голосования в масштабах всей страны вполне реальна. Однако, подчеркнула она, прежде чем внедрить новую технологию, важно отработать всю технологию и обеспечить невозможность внешнего воздействия.

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