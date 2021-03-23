Глава ЦИК оценила возможность онлайн-голосования по всей стране

https://static.news.ru/photo/009cb1c4-8bf6-11eb-92a1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перспектива дистанционного электронного голосования в масштабах всей страны вполне реальна. Однако, прежде чем внедрить новую технологию, важно отработать всю технологию и обеспечить невозможность внешнего воздействия, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

По её мнению, дистанционное электронное голосование будет расширять альтернативы для избирателя — «что ему удобно, доступно, что ему больше нравится».

Развитие современных технологий, в том числе дистанционного электронного голосования, у нас находится в одном из приоритетов. Хочу подчеркнуть, что не взамен, а наряду [с традиционной формой волеизъявления], — сказала Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что страна «очень аккуратно, очень постепенно» идёт к масштабированию эксперимента, который в 2021 году только предстоит провести, на всех россиян, имеющих право голоса, — чтобы человек мог проголосовать из любой точки мира.

При этом, добавила глава ЦИК, важным фактором является доверие избирателей к выборам, поскольку это является залогом легитимности процедуры. Новый состав Центризбиркома продолжит работать в этом направлении, заверила Памфилова.

Она выразила благодарность членам комиссии прошлого состава, которые не вошли в новую команду. Обновлённая ЦИК, по её словам, стала моложе, а новый состав — 7 человек вместо прежних 15 — готов обеспечить преемственность по всем ключевым направлениям.

Ранее, как писал NEWS.ru, Памфилова сообщила, что дистанционное электронное голосование на предстоящих в сентябре выборах пройдёт в шести регионах страны, включая Москву. При этом участвовать в тестировании новой системы были готовы 11 субъектов Федерации.