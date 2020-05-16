В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

https://static.news.ru/photo/9fef8a94-97af-11ea-9a45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избирательная система находится в готовности, а дату голосования по внесению изменений в Основной закон определит президент России Владимир Путин.

Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев. Его слова приводит РИА Новости.

Голосование по поправкам должно было состояться 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его пришлось отложить на неопределённый срок. Путин заверил граждан в том, что голосование обязательно состоится, когда ситуация нормализуется.

В Основной закон должны внести 400 поправок. В их число входят приоритет российского законодательства над международным, право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства и социальная ориентация экономики.

Как писал NEWS.ru, ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов назвал возможную дату голосования по поправкам в Конституцию.