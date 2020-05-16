В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Избирательная система находится в готовности, а дату голосования по внесению изменений в Основной закон определит президент России Владимир Путин.
Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев. Его слова
Голосование по поправкам должно было состояться 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его пришлось отложить на неопределённый срок. Путин заверил граждан в том, что голосование обязательно состоится, когда ситуация нормализуется.
В Основной закон должны внести 400 поправок. В их число входят приоритет российского законодательства над международным, право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства и социальная ориентация экономики.
Как писал NEWS.ru, ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов назвал возможную дату голосования по поправкам в Конституцию.
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