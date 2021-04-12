Названы направления, которые могут заменить Турцию российским туристам

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ОАЭ, Мальдивы, Сербия и Куба могут стать альтернативными направлениями для путешествий на время приостановки авиасообщения с Турцией. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Арабские Эмираты, Мальдивы, Сербия, Куба — это те направления, которые теоретические могут рассматриваться как альтернативные в сложившейся ситуации, — заявила Ломидзе в эфире телеканала «Дождь».

Она также выразила надежду, что для российских туристов в ближайшее время будет открыт Египет.

Как сообщал NEWS.ru, российские власти приняли решение приостановить полёты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня для профилактики распространения COVID-19. Авиасообщение будет возобновлено, когда ситуация с вирусом в этих странах стабилизируется. Университет Джонса Хопкинса сообщил, что 8 апреля прирост заболевших в Турции составил 56 тысяч человек. Число инфицированных за неделю увеличилось на 37%.

Закрытие авиасообщения с Турцией и Танзанией не скажется на россиянах, которые находятся там по путёвкам. Они смогут вернуться оттуда по датам окончания туров.