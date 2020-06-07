Утверждён закон об изменении правил возврата стоимости билетов при ЧС

https://static.news.ru/photo/a6407cd0-a981-11ea-b890-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в отдельные законодательные акты, для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса. Закон, в частности, предусматривает изменения правил возврата стоимости билетов на самолёт и поезд при введении в стране чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности.

Закон вносит изменения в Воздушный кодекс РФ, Кодекс торгового мореплавания, Кодекс внутреннего водного транспорта и в Устав железнодорожного транспорта. Так, при введении режима повышенной готовности или ЧС авиаперевозчикам позволительно в одностороннем порядке изменять условия договора или отказываться от его исполнения с условием возврата уплаченных за билеты средств «в порядке и сроки, установленные правительством РФ». Аналогичные изменения внесены в документы железнодорожного, морского и внутреннего водного транспорта.

Также, согласно закону, правительство РФ вправе устанавливать на 2020 — 2021 годы особенности отмены либо переноса бронирования в гостиницах и иных средствах размещения.

Как писал NEWS.ru, возврат авиабилета «Аэрофлота» в форме ваучера доступен всем категориям пассажиров внутренних и международных рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Ранее сообщалось, что авиаперевозчик планирует до конца года выдать пассажирам отменённых из-за коронавируса рейсов ваучеры на перелёты, которые будут действительны три года. Отмечается, что получение сертификата возможно, если пассажир заблаговременно заявил об отказе от перевозки и рейс не был отменён. В случае если рейс был отменён, при оплате сертификатом пассажиру предоставляется однократная 15%-ная скидка от действующего тарифа на новый перелёт. Билеты по тарифу «Максимум» дают обладателю скидку в 25%.