«Аэрофлот» разъяснил правила использования ваучеров за возврат билетов

https://static.news.ru/photo/4d5a1344-8ad5-11ea-9352-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возврат авиабилета «Аэрофлота» в форме ваучера доступен всем категориям пассажиров внутренних и международных рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее сообщалось, что авиаперевозчик планирует до конца года выдать пассажирам отменённых из-за коронавируса рейсов ваучеры на перелёты, которые будут действительны три года.

Возмещение в форме сертификата доступно всем категориям пассажиров внутренних и международных рейсов вне зависимости от условий тарифа, в том числе по невозвратным тарифам, — цитирует РИА Новости сообщение «Аэрофлота».

Отмечается, что получение сертификата возможно, если пассажир заблаговременно заявил об отказе от перевозки и рейс не был отменён. В случае если рейс был отменён, при оплате сертификатом пассажиру предоставляется однократная 15%-ная скидка от действующего тарифа на новый перелёт. Билеты по тарифу «Максимум» дают обладателю скидку в 25%.

Как писал NEWS.ru, глава «Аэрофлота» Виталий Савельев назвал ситуацию с пандемией коронавируса самым тяжёлым кризисом в авиации за время его работы в компании. А до этого официальный представитель перевозчика Михаил Дёмин сообщил о программе сокращения затрат. По его словам, руководство «Аэрофлота» сократило свои зарплаты на 40% с 1 апреля.