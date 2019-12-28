В преддверии наступающего Нового года принято подводить итоги уходящего. К сожалению, каждый из них запоминается не только новыми достижениями, но и невосполнимыми потерями. 2019 год не стал исключением. В этом году мы простились со многими режиссёрами, актёрами, музыкантами, учёными, спортсменами и политиками. Кто ушёл от нас — в фотогалерее NEWS.ru.
Kremlin Pool/Global Look Press
В первый день 2019 года не стало певца и композитора Криса Кельми. Участник популярных рок-коллективов «Високосный год», «Автограф» и «Рок-ателье», он запомнился как автор хита «Замыкая круг», в записи которого приняли участие более 20 музыкантов 80-х
Global Look Press
Народный артист России Иван Бортник скончался 4 января. Одним из самых запоминающихся среди созданных им образов стала роль Промокашки в телесериале «Место встречи изменить нельзя»
Global Look Press
Азербайджанский боец смешанных единоборств, чемпион мира Хамис Мамедов умер от тромбоэмболии лёгочной артерии на 36-м году жизни. В 2005 году в полуфинале чемпионата Дагестана он одолел будущую звезду UFC Хабиба Нурмагомедова
Хамис Мамедов/Facebook
3 февраля не стало рэпера, музыканта Кирилла Толмацкого, известного как Децл и Le Truk. Песни с его дебютного альбома «Кто ты?» (2000) активно ротировались на радио и ТВ. Последняя пластинка музыканта «Не важно, кто там у руля» увидела свет в 2018 году
juzeppejostko/instagram
Народный артист РСФСР Сергей Юрский умер 8 февраля на 84-м году жизни. Театральный и киноактёр также был известен, как режиссёр, драматург, сценарист и поэт. Он также много гастролировал как чтец с программами классических и современных авторов
Global Look Press
«Кайзера моды» Карла Лагерфельда не стало 19 февраля. Один из самых влиятельных модельеров современности возглавлял сразу два дома моды Fendi и Chanel, основал собственный — Karl Lagerfeld Impression, а также создавал коллекции для различных брендов
Global Look Press
Нобелевский лауреат 2000 года Жорес Алфёров скончался 1 марта на 89-м году жизни. Престижную награду он получил за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. Был депутатом Госдумы шести созывов
РИА Новости
Вокалист культовой группы The Prodigy Кит Флинт умер 4 марта. Именно он предложил Лиаму Хоулетту создать коллектив. Первый трек как вокалист он записал в 1996 году, но благодаря запоминающейся внешности и эпатажному поведению стал «лицом» группы
Global Look Press
Киноактёр Люк Перри ушёл из жизни 4 марта в возрасте 52 лет. Он снялся более чем в 40 фильмах и 30 сериалах. Но наибольшую популярность получил благодаря роли Дилана Маккея в культовом сериале 90-х «Беверли-Хиллз, 90210»
Global Look Press
Народный артист СССР, участник Великой Отечественной войны Владимир Этуш скончался 9 марта на 97-м году жизни. Всю жизнь он служил в театре им. Вахтангова, был профессором, ректором и худруком Щукинского училища. Запомнился ролями в культовых кинофильмах
Global Look Press
16 марта не стало певицы Юлии Началовой. Она родилась в семье музыкантов и не могла не заниматься музыкой. В 10 лет победила в конкурсе «Утренняя звезда», а в 14 — выпустила первый альбом «Ах, школа, школа». Всего певица записала семь пластинок
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Кинорежиссёр Марлен Хуциев умер 19 марта в возрасте 93 лет. Первый же фильм будущего классика отечественного кино «Весна на Заречной улице» стал лидером проката 1956 года. А картины «Застава Ильича» и «Июльский дождь» считаются символами эпохи «оттепели»
Global Look Press
Народный артист Грузинской ССР Нодар Мгалоблишвили скончался 26 марта в возрасте 87 лет. За свою карьеру актёр сыграл более 30 ролей в кино, но зрители помнят его по роли графа Калиостро в картине Марка Захарова «Формула любви»
Кадр из фильма Марка Захарова «Формула любви»
3 апреля не стало народного артиста РФ Алексея Булдакова. Популярность пришла к нему в 1995 году после воплощения образа генерала Иволгина в картине Александра Рогожкина «Особенности национальный охоты». Всего он сыграл более 150 ролей в кино
ТАСС
Скончавшийся 4 апреля режиссёр Георгий Данелия начинал свою карьеру в кино с участия в массовках в картинах своего дяди Михаила Чиаурели. Позже стал сам снимать и писать сценарии к лентам, многие из которых можно смело назвать всенародно любимыми
ТАСС
26 апреля не стало одной из самых красивых актрис — Элины Быстрицкой. В театральный институт она поступила вопреки воле родителей. Более 50 лет работала в Малом театре. Самой известной ролью в кино стала Аксинья в «Тихом Доне»
Global Look Press
Советский и азербайджанский композитор, пианист, народный артист СССР Ариф Меликов скончался 9 мая в возрасте 85 лет. Всемирную известность он получил благодаря балету «Легенда о любви», впервые поставленному в 1961 году в Ленинграде
ТАСС
Один из самых ярких телеведущих 90-х Сергей Доренко погиб после ДТП 9 мая. В 2000-м после выпуска «Авторской программы Сергея Доренко» о «Курске» его отстранили от эфиров на ОРТ, а позже уволили. В последние годы возглавлял радиостанцию «Говорит Москва»
Владимир Вяткин/РИА Новости
Первый демократически избранный президент Египта Мухаммед Мурси умер 17 июня во время судебного заседания. Он правил страной чуть более года. После свержения в результате военного переворота был арестован, а позже приговорён к пожизненному заключению
Global Look Press
Актрисы театра и кино, профессора Школы-студии МХАТ Аллы Покровской не стало 25 июня. За свою карьеру она исполнила более 30 ролей в театре, снялась в десятках фильмов и сериалов. Имела государственные награды и была лауреатом премии «Чайка»
Global Look Press
1 июля в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» погибли 14 моряков-подводников. Указом президента четырём членам экипажа подлодки посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Десять — награждены орденом Мужества
Global Look Press
5 июля в возрасте 60 лет умер американский баскетболист Льюис Ллойд. Он провёл в НБА семь сезонов с 1981 года. Но в 1986 году был дисквалифицирован на 2,5 года за нарушение антинаркотической программы. В 2000-х Ллойд занимался тренерской деятельностью
Wikimedia
Обладатель звания «Актёр столетия» Рутгер Хауэр скончался 19 июля. За свою карьеру он снялся почти в 200 картинах. Однако мировую известность ему принесла роль репликанта Роя Батти в культовой ленте Ридли Скотта «Бегущий по лезвию»
Global Look Press
Журналист Владимир Кара-Мурза умер 28 июля на 60-м году жизни. До начала журналистской карьеры он работал учителем истории. А в начале 90-х пришёл на ОРТ в «Итоги» Евгения Киселёва, вместе с которым позднее перешёл на недавно созданный НТВ
Global Look Press
Звезды русской эмиграции Вилли Токарева не стало 4 августа. Окончив музучилище в Ленинграде, он уехал в Мурманск, а затем — в США. Первую пластинку Токарев выпустил в 1981 году. Всего он записал более 50 альбомов. В начале 90-х он вернулся на родину
Global Look Press
Фешен-директор московского ЦУМа и вице-президент фирмы Mercury Алла Вербер скончалась 6 августа. Благодаря ей в России узнали, что такое люксовые бренды — именно Вербер в 90-х привезла в страну Chanel, Dolce & Gabbana, Prada, Bottega Veneta, Gucci
Global Look Press
Экс-президент Франции Жак Ширак умер 26 сентября на 87-м году жизни. Пост главы государства он занимал 13 лет, этот срок стал вторым по продолжительности в истории страны. За это время страна вступила в зону евро и провела ядерные испытания в Тихом океане
Global Look Press
Художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова не стало 28 сентября. Он поставил около 50 спектаклей, многие из которых были отмечены различными наградами. А его фильмы давно стали классикой отечественного кинематографа
Global Look Press
1 октября в своём доме в Праге после продолжительной болезни умер «чешский соловей» Карел Готт. Он был одним из немногих исполнителей из Чехии, кто получил широкую известность за пределами своей страны
Global Look Press
Член первого отряда космонавтов, первый человек, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов скончался 11 октября на 86-м году жизни. Его второй полёт в космос запомнился «космическим рукопожатием» — стыковкой кораблей «Союз» и «Аполлон»
Roscosmos/Global Look Press
9 декабря не стало солистки шведского дуэта Roxette Мари Фредрикссон. Карьеру она начинала в клубах и пабах. Но мировая слава пришла к ней после встречи с музыкантом Пером Гессле. Всего коллектив записал 10 альбомов
Kika Press/Global Look Press
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер 10 декабря. На этом посту он пробыл 18 лет. За это время были построены новые учебные корпуса МГУ, восстановлен храм Христа Спасителя. Лужков внёс вклад в возрождение Иверских ворот и Казанского собора
Alexander Chernykh/Global Look Press
«Железная леди» театра «Современник» Галина Волчек скончалась 26 декабря. Она поставила более 30 спектаклей, исполнила более 20 ролей в театре, снималась в кино. Получила множество наград, в том числе премию им. К.С. Станиславского и «Золотую маску»
Игорь Иванко/АГН
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