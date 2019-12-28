В преддверии наступающего Нового года принято подводить итоги уходящего. К сожалению, каждый из них запоминается не только новыми достижениями, но и невосполнимыми потерями. 2019 год не стал исключением. В этом году мы простились со многими режиссёрами, актёрами, музыкантами, учёными, спортсменами и политиками. Кто ушёл от нас — в фотогалерее NEWS.ru.