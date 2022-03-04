«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Армению, Азербайджан, Израиль и ОАЭ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила международные рейсы в Армению, Азербайджан, Израиль и ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика, пишет агентство URA.RU. Пока полёты приостановлены до 26 марта. Причиной перевозчик назвал «геополитическую ситуацию».

В связи со сложившейся геополитической ситуацией авиакомпания «Уральские авиалинии» вынуждена отменить международные рейсы в ОАЭ, Армению, Азербайджан и Израиль, — говорится в релизе.

Ранее S7 Airlines сообщила о том, что вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. До этого компания уже заявляла о приостановке полётов в Таиланд, за исключением вывоза российских туристов. Уведомления о порядке и условиях возвращения в Россию перевозчик обещал направлять на электронную почту пассажиров.

При этом «Аэрофлот» продолжает полёты по ряду зарубежных направлений, включая Таиланд. Как сообщил генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов, в настоящее время россияне составляют самую большую группу туристов, прибывающих в Таиланд.

На фоне ситуации на Украине 27 февраля ЕС запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. Запрет касается как пассажирских рейсов, так и частных джетов. В ответ Москва запретила использовать своё воздушное пространство авиакомпаниям из десятков стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций.