«Унижение»: военкор о статусе ветерана журналистики особого риска Сладков раскритиковал предложение о статусе ветерана журналистики особого риска

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Авторы инициативы о введении в России статуса ветерана журналистики особого риска не могут понять, что ценность имеют не только льготы, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он называет их «пятой колонной», которая стесняется признать, что сейчас страна ведет борьбу за существование. Журналист напомнил, что репортеры сегодня выполняют свои задачи не рядом с военными, а вместе с ними и предложение о новом статусе выглядит унижением.

Как же ярко светится пятая колонна России, стесняющаяся признать то, что сегодня идет война за существование нашей страны. Они все маневрируют и все никак не могут понять: не только льготы имеют ценность, но и сам статус защитника Родины, репортера, который выполняет задачу вместе с военными, — пишет военкор.

Накануне глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что в России может появиться статус «Ветеран журналистики особого риска». Соответствующая инициатива почти готова к обсуждению с правительством и финансово-экономическим блоком, отметил он. Как отмечается, проект позволит охватить журналистов, которые работают в горячих точках и освещают контртеррористические операции.