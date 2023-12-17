Уничтоженный вместе с экипажем украинский танк попал на видео Военкор Дамбиев показал видео с подбитым украинским танком в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный корреспондент Чингис Дамбиев в Telegram-канале показал видео с украинским танком Т-64БВ, подбитым, как утверждается, российским беспилотником-камикадзе «Ланцет». По словам журналиста, ролик был снят в населенном пункте Веселый Гай в ДНР. Экипаж был уничтожен вместе с танком, утверждает он.

Уничтоженный русским «Ланцетом» вместе с экипажем украинский танк Т-64БВ в н. п. Веселый Гай Донецкой Народной Республики, — подписал военкор видео.

Ранее в Сети появились кадры работы расчетов РСЗО «Град» Вооруженных сил России на Угледарском направлении. Российские войска ударили зажигательными боеприпасами по позициям ВСУ. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

До этого начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев ранее сообщил, что российские военные за сутки поразили позиции ВСУ близ восьми населенных пунктов на Донецком направлении. Также были отражены атаки украинских штурмовиков в двух районах региона. По словам начальника пресс-центра, за сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 290 военнослужащих. Также были уничтожены один танк, две БМП, пикап и миномет 120-го калибра.