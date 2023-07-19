Уничтожение ЗРК «Оса» ВСУ беспилотником «Ланцет» попало на видео

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения украинского ЗРК «Оса» на Авдеевском направлении с помощью дрона «Ланцет». На кадрах видно, как после попадания снаряда установка вспыхнула.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» до этого опубликовал видео уничтожения бойцами 98-ой дивизии ВДВ РФ вражеской техники на Артемовском направлении с помощью беспилотника «Ланцет». На кадрах видно, как операторы дрона-камикадзе наводят снаряд на технику, стоящей в лесу, и направляют туда БПЛА.

Российский беспилотник «Ланцет» 18 июля уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. На опубликованных кадрах можно заметить, как пункт украинской армии загорается после прямого попадания снаряда. Рядом при этом находятся некоторые из бойцов ВСУ.

Ранее артиллеристы российских войск на Сватовско-Кременском направлении поразили украинский танк, находившийся на ремонте. По словам командира батареи с позывным Шаман, цель была уничтожена после двух пристрелочных залпов из гаубицы «Мста-С».