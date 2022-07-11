Умер президент университета имени Лесгафта Владимир Таймазов

Фото: Комитет по спорту Санкт-Петербурга

На 74-м году жизни скончался президент Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, заслуженный тренер России Владимир Таймазов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Мы потеряли мудрого руководителя, наставника, человека с большим сердцем. Скорбим вместе с родными, близкими и многочисленными учениками Владимира Александровича, — говорится в сообщении.

По данным СМИ, смерть наступила во время отдыха в Крыму.

Таймазов был родом из Красноярска. Учился в университете имени Лесгафта с 1970 по 1974 год по специализации «бокс». В 2001 году он стал ректором, в 2016-м стал президентом вуза.

Также до 2006 года он возглавлял Федерацию французского бокса России, являлся вице-президентом Международной федерации французского бокса. Имел государственные награды.