Умер глава тульского КБП имени Шипунова Дмитрий Коноплёв

Правительство Тульской области сообщило о смерти главы Конструкторского бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова Дмитрия Коноплёва. Ему было 46 лет. Губернатор региона Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с кончиной руководителя КБП.

Дмитрий Владимирович был выдающимся руководителем, талантливым организатором. Он многое сделал для оборонной промышленности страны, для Тульской области, внес большой вклад в развитие оборонной отрасли, — цитирует Дюмина пресс-служба областного правительства.

По данным ряда СМИ, Коноплёв умер в Москве во время сеанса ксенотерапии. Как сообщает «Московский комсомолец», предварительной причиной смерти называют сердечно-сосудисте заболевание. По данным «112», топ-менеджер скончался от отсрой сердечной недостаточности в медцентре, распологающемся «в одном из элитных ЖК». Mash сообщил, что речь идёт о Xeospa, где Коноплёв лечил тревожное расстройство и головную боль. Клиника располагается в комплексе IQ-quarter делового центра «Москва-сити».

Ксенонотерапия — современная методика реабилитации пациентов с различными видами зависимости, а также с депрессией, сбоями нервной системы и бессонницей. Принцип действия методики заключается в насыщении организма специальным газом, ксеноном.