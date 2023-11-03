Умер двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Умер двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Протопопов

Фото: Kroon Ron for Anefo/CC0/Wikimedia Commons

Олег Протопопов

Двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Олег Протопопов ушел из жизни, сообщил портал The Skating Lesson на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Ему был 91 год. О причинах смерти фигуриста не сообщается.

Покойся с миром, Олег Протопопов, двукратный олимпийский чемпион. Твой вклад в спорт никогда не будет забыт, — говорится в сообщении.

Протопопов выступал в паре с Людмилой Белоусовой. Они завоевали золото на Олимпийских играх в Инсбруке и Гренобле, в 1965 и 1968 годах соответственно. Также пара не раз становилась победителем чемпионатов мира и Европы.

Ранее сообщалось о смерти чемпиона мира в составе сборной Англии по футболу Бобби Чарльтона. Он ушел из жизни в 86 лет. В футбольном клубе «Манчестер Юнайтед» отметили, что Чарльтон был одним из величайших и любимых игроков в истории.

Также стало известно о смерти трехкратной олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой. Ее муж Леонид сообщил, что спортсменка умерла в реанимации, не приходя в сознание. Долгое время она оставалась единственной в мире женщиной, имевшей олимпийское золото сразу в двух видах спорта.