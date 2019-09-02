https://static.news.ru/photo/37dce9ea-cdd6-11e9-addd-fa163e074e61_660.jpg Сергей Михеев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украинский политолог Вячеслав Ковтун устроил скандал в студии телеканала «Россия 1» и был с позором изгнан ведущим телешоу «Кто против?» Сергеем Михеевым.

Приступ агрессии у Ковтуна вызвали слова главного редактора германского журнала World Economy Александра Сосновского о поставках немецкого оружия на Украину.

То, что Ковтун говорит, что не будет поставок оружия, он может говорить что угодно, а вот немецкая пресса пишет обратное, — сказал главред.

В ответ политолог не выдержал и оскорбил Сосновского и всю немецкую прессу.

Да пошла она в ...., эта немецкая пресса, — нервно выкрикнул Ковтун.

После этого ведущий потребовал, чтобы украинский эксперт покинул студию.

При этом Сосновский не растерялся и заявил, что Ковтун «назвал то, чем он сам является».

Ранее News.ru писал о том, что в прямом эфире украинского телеканала «Наш» произошла потасовка, в которой приняли участие депутат Верховной рады Олег Ляшко и экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.