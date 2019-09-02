Украинский политолог Вячеслав Ковтун устроил скандал в студии телеканала «Россия 1» и был с позором изгнан ведущим телешоу «Кто против?» Сергеем Михеевым.
Приступ агрессии у Ковтуна вызвали слова главного редактора германского журнала World Economy Александра Сосновского о поставках немецкого оружия на Украину.
То, что Ковтун говорит, что не будет поставок оружия, он может говорить что угодно, а вот немецкая пресса пишет обратное, — сказал главред.
В ответ политолог не выдержал и оскорбил Сосновского и всю немецкую прессу.
Да пошла она в ...., эта немецкая пресса, — нервно выкрикнул Ковтун.
После этого ведущий потребовал, чтобы украинский эксперт покинул студию.
При этом Сосновский не растерялся и заявил, что Ковтун «назвал то, чем он сам является».
Ранее News.ru писал о том, что в прямом эфире украинского телеканала «Наш» произошла потасовка, в которой приняли участие депутат Верховной рады Олег Ляшко и экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.