В бою с американским борцом Эдом Рутом (8-2) он имел значительное преимущество в стойке, перебивая соперника джебами и лоу-киками. Однако в третьем раунде американец перевёл бой в партер, но не смог вырвать победу. Все трое судей отдали предпочтение Амосову со счётом 29:28.

Yaroslav Amosov (23-0) moves to 4-0 in Bellator, walking down and even grounding three-time NCAA wrestling king Ed Ruth en route to a clear UD. Great grappling exchanges filled the spaces between the Ukrainian's striking successes. #Bellator239 pic.twitter.com/yG1UbsYcsI