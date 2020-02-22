Российский тяжеловес, представляющий Fedor Team Валентин Молдавский (9-1) одержал победу единогласным решением судей над американцем Хави Айялой (11-8) на турнире Bellator в Такервилле.
На протяжении трёх раундов россиянин имел тотальное преимущество. Он постоянно переводил соперника в партер и жёстко его добивал. Все судьи отдали победу Молдавскому со счётом 30:25 и 30:24 (двое).
Как сообщал NEWS.ru, Мухумат Вахаев победил удушающим приёмом Евгения Гончарова на турнире АСА 104 в Краснодаре и стал чемпионом организации в тяжёлом весе.
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