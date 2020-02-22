https://static.news.ru/photo/7683f528-553d-11ea-8139-fa163e074e61_660.jpg Валентин Молдавский (архивное фото) Фото: valentin_moldavskii_official/instagram.com

Российский тяжеловес, представляющий Fedor Team Валентин Молдавский (9-1) одержал победу единогласным решением судей над американцем Хави Айялой (11-8) на турнире Bellator в Такервилле.

На протяжении трёх раундов россиянин имел тотальное преимущество. Он постоянно переводил соперника в партер и жёстко его добивал. Все судьи отдали победу Молдавскому со счётом 30:25 и 30:24 (двое).

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