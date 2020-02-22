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Боец клуба «Ахмат» Мухумат Вахаев (9-4-1) победил удушающим приёмом Евгения Гончарова (15-3) и завоевал титул чемпиона Absolute Championship Akhmat в тяжёлом весе на турнире АСА 104 в Краснодаре.

Развязка в главном поединке вечера наступила в третьем раунде. Имеющий преимущество в борцовской подготовке Вахаев перевёл бой в партер и завершил его удушающим приёмом.

Как сообщал NEWS.ru, на турнире в Краснодаре боец из Нальчика Азамат Керефов стал чемпионом АСА в наилегчайшем весе.