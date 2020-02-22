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Непобеждённый боец наилегчайшего веса Азамат Керефов (12-0) из нальчикского клуба «Гладиатор» стал чемпионом лиги Absolue Championship Akhmat, победив соотечественника Мансура Хатуева (8-1) единогласным решением судей.

Бой двух непобеждённых проспектов получился ярким и бескомпромиссным и держал зрителей в напряжении все пять раундов. Керефову отдали победу все пять судей.

Экс-чемпион организации в лёгком весе Али Багов (29-10) провёл первый бой после перехода в полусредний вес. В упорном поединке он взял верх единогласным решением судей над американцем Адамом Таунсендом (19-8).

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