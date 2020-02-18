Член исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлёв заявил, что готов стать президентом ассоциации, если потребуется.
Я вообще не думаю о должности президента организации. Кто бы ни руководил AIBA, я буду всячески ему помогать и продолжу поддерживать все боксерское сообщество. Но если потребуется возглавить AIBA, чтобы восстановить организацию, я сделаю это, — приводит слова генерального секретаря Федерации бокса России Insidethegames.
Ранее Кремлёв выступил с предложением погасить долг AIBA в размере $16 млн , но получил отказ, писал NEWS.ru.
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