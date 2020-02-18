Я вообще не думаю о должности президента организации. Кто бы ни руководил AIBA, я буду всячески ему помогать и продолжу поддерживать все боксерское сообщество. Но если потребуется возглавить AIBA, чтобы восстановить организацию, я сделаю это, — приводит слова генерального секретаря Федерации бокса России Insidethegames.