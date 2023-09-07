Украинские БПЛА ночью атаковали Ростов-на-Дону и Раменское: фото

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Ростов-на-Дону. Поврежденные автомобили после падения беспилотника

Украина ночью 7 сентября предприняла новую попытку атаки российских городов при помощи БПЛА.

Два дрона попытались атаковать Ростов-на-Дону, оба были сбиты. Один из них упал за городом, другой рухнул в центре города, в результате падения повредил несколько автомобилей и здание, ранения получил один человек, об этом сообщил губернатор области Василий Голубев.

Еще одна атака была предпринята в столичном регионе. Украинский дрон-камикадзе был сбит вблизи подмосковного Раменского, недалеко от аэропорта Жуковский. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, жертв и разрушений на месте падения БПЛА нет.

Кроме того, Минобороны отчиталось о сбивании двух беспилотников над Брянской областью. О жертвах и разрушениях там также не сообщается.