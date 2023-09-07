Ростов-на-Дону. Поврежденные автомобили после падения беспилотника
Украина ночью 7 сентября предприняла новую попытку атаки российских городов при помощи БПЛА.
Два дрона попытались атаковать Ростов-на-Дону, оба были сбиты. Один из них упал за городом, другой рухнул в центре города, в результате падения повредил несколько автомобилей и здание, ранения получил один человек, об этом сообщил губернатор области Василий Голубев.
Еще одна атака была предпринята в столичном регионе. Украинский дрон-камикадзе был сбит вблизи подмосковного Раменского, недалеко от аэропорта Жуковский. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, жертв и разрушений на месте падения БПЛА нет.
Кроме того, Минобороны отчиталось о сбивании двух беспилотников над Брянской областью. О жертвах и разрушениях там также не сообщается.
Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Ростов-на-Дону. Поврежденный автомобиль после падения беспилотника
Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Ростов-на-Дону. Поврежденный автомобиль после падения беспилотника
Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Ростов-на-Дону. Поврежденные здания и автомобили после падения беспилотника
Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Ростов-на-Дону. Поврежденные здания и автомобили после падения беспилотника
Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Ростов-на-Дону. Поврежденные здания и автомобиль после падения беспилотника
Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Ростов-на-Дону. Поврежденные здания и автомобиль после падения беспилотника
Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Ростов-на-Дону. Поврежденное здание после падения беспилотника
Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Ростов-на-Дону. Поврежденное здание после падения беспилотника
Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Ростов-на-Дону. Поврежденные здания и автомобиль после падения беспилотника
Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Ростов-на-Дону. Поврежденные здания и автомобиль после падения беспилотника
Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Ростов-на-Дону. Поврежденные автомобили после падения беспилотника
Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Ростов-на-Дону. Поврежденные автомобили после падения беспилотника
Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Ростов-на-Дону. Военнослужащий рядом с поврежденным автомобилем после падения беспилотника
Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Ростов-на-Дону. Военнослужащий рядом с поврежденным автомобилем после падения беспилотника
Фото: Илья Лазарев/ТАСС
Раменское. Автомобиль полиции рядом с домом, где произошло падение беспилотника
Фото: Илья Лазарев/ТАСС
Раменское. Автомобиль полиции рядом с домом, где произошло падение беспилотника
Фото: Илья Лазарев/ТАСС
Раменское. Двигатель беспилотника под коробкой после его падения
Фото: Илья Лазарев/ТАСС
Раменское. Двигатель беспилотника под коробкой после его падения
Фото: Илья Лазарев/ТАСС
Раменское. Осколки стекол жилого дома на месте падения беспилотника
Фото: Илья Лазарев/ТАСС
Раменское. Осколки стекол жилого дома на месте падения беспилотника
Фото: Илья Лазарев/ТАСС
Раменское. Двигатель беспилотника под коробкой после его падения
Фото: Илья Лазарев/ТАСС
Раменское. Двигатель беспилотника под коробкой после его падения
Фото: Илья Лазарев/ТАСС
Раменское. Жилой дом, возле которого произошло падение беспилотника
Фото: Илья Лазарев/ТАСС
Раменское. Жилой дом, возле которого произошло падение беспилотника