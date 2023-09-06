Украинцев призвали проситься в Россию, пока их не «могилизовали» Алаудинов призвал украинцев проситься в Россию, пока их не «могилизовали»

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинцам пора проснуться и начать просить российское гражданство, пока их не «могилизовали», заявил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинов. Он добавил, что украинцы также должны понять, что они никому не нужны, кроме России. По его мнению, Запад решил отправить жителей страны «на утилизацию».

Цивилизованный Запад в кавычках решил отправить вас на утилизацию, так вы же говорили, что вы боги, как они посмели так поступить? И, естественно, вы же все патриоты, что аж ни один москаль даже по-русски не должен бачить. Да вот, к сожалению, не вы охотниками являетесь в этом лесу, вы добыча <...>. Принимайте свое решение, просыпайтесь, либо вас тоже могилизуют. Россия — это наш общий дом, где в конечном итоге вы останетесь живы, — написал Алаудинов.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины сталкиваются с трудностями на трех участках линии боевого соприкосновения. По его словам, которые приводит пресс-служба командования, речь идет о Купянском, Артемовском и Краснолиманском направлениях. Как признал Сырский, в этих районах есть риск утраты позиций, чего генерал приказал не допускать, обеспечив «надежную оборону».

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский сообщал, что украинские военные минувшей ночью предприняли попытку закрепиться на новых позициях в западной части ДНР у Новодонецкого. ВС РФ пресекли продвижение противника. Как следствие, ВСУ понесли значительные потери.