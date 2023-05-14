Украина создает «истребительную коалицию»: новости СВО на вечер 14 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украина создаст «истребительную коалицию», заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. По его словам, украинские власти работают над созданием такого объединения из стран, которые готовы передать ВСУ современные западные самолеты.

На пресс-конференции глава страны также добавил, что Украина не совершала и не планирует совершать разного рода нападения на территорию России. По его словам, у украинской армии не хватит ресурсов для атак на Россию, сейчас же она пытается «освободить нашу законную землю»

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе встречи с Зеленским отметил, что Украина готова к мирному варианту разрешения конфликта, но его условия не должны диктоваться Россией. Глава правительства ФРГ призвал помнить об этом другие страны, которые стараются способствовать достижению мира на Украине.

Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни также заявил, что Рим готов рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на основе предложений Киева — «десяти пунктов» плана Зеленского. По его словам, в противном случае это будет означать поражение Украины.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти Украины причастны к нападениям на россиян. По его мнению, Киев не только спонсирует убийства и другие преступления против граждан России, но также является их исполнителем.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

По его словам, Москва будет выстраивать отношения с Киевом с учетом того, что Украина фактически стала государством — спонсором терроризма. Представитель Кремля считает, что действия Украины лишний раз доказывают правоту решения России начать военную операцию.

Песков также отметил, что никто в мире не отреагировал должным образом на высказывание главы Управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру». По его словам, российские спецслужбы будут принимать необходимые меры после этих заявлений.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков, в свою очередь, сообщил, что ВС РФ нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ и складам в районах Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области. По его словам, которые приводит ТАСС, цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

Фото: Министерство обороны РФ

Конашенков также отметил, что в течение прошедших суток украинская армия предпринимала массовые попытки прорыва обороны российских войск севернее и южнее Артемовска, но все атаки были отражены. Потери ВСУ за сутки составили свыше 400 военных убитыми и ранеными на Соледаро-Артемовском направлении.

Также, по данным МО РФ, командир четвертой мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погибли в зоне проведения спецоперации. Оба полковника получили тяжелые ранения во время отражения атаки ВСУ.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что в городе Клинцы Брянской области украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на нефтебазу. По информации канала, в результате нападения пострадавших нет. Утечек и возгорания также не произошло. На месте работают аварийные службы. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным SHOT, утром 14 мая на территории нефтебазы АО «Брянскнефтепродукт» были обнаружены две воронки диаметром около 10 см. В материале говорится, что они образовались между резервуарами, которые не были заполнены никакими нефтепродуктами.

В Донецке прозвучало порядка десяти мощных взрывов. Предположительно, сработала система ПВО. В силовых структурах сообщили, что наиболее интенсивные обстрелы со стороны украинских войск 14 мая приходятся на западную часть города. Там подтвердили, что есть попадания по частному сектору в Петровском районе Донецка. Информацию о работе ПВО подтверждает военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Украина объявила контрспецоперацию в России: новости СВО на утро 14 мая