https://static.news.ru/photo/c41c1aa6-c297-11e9-b54c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Уголовное дело, которое завели в отношении женщины, получавшей лекарства из-за рубежа для ребёнка, было отменено.

По словам московско-курского транспортного прокурора, отменено постановление о возбуждении уголовного дела. Потому что в ходе доследственных проверок не было обнаружено данных, которые могли бы образовать объективную сторону преступления по статье «Контрабанда наркотических веществ». В связи с этим дело объявили незаконным и необоснованным. Также, по словам прокурора, материалы дела были направлены на дополнительную проверку в Московскую таможню, сообщает « Интерфакс ».

Ранее Федеральная таможенная служба сообщила, что москвичка проходит свидетелем по уголовному делу о провозе через границу психотропных препаратов. Женщину задержали в отделении «Почты России» при получении трёх посылок с препаратом «Фризиум», оборот которого ограничен в России с 1998 года. Общая партия составила 600 таблеток. При задержании женщина объяснила, что заказала лекарства для сына, болеющего эпилепсией, однако у неё не было рецепта от врача или заключения консилиума о необходимости его применения.

Как писал News.ru, в июле таможенники задержали в Москве Елену Боголюбову, которая заказала через Интернет не зарегистрированный в России препарат от судорог. Женщина хотела приобрести лекарство для своего 10-летнего сына Михаила, который страдает от болезни Баттена.