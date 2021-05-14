Ученикам казанской школы № 175 предложили досрочно завершить учебный год

https://static.news.ru/photo/424b2088-b57c-11eb-b6f9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Казани рассматривают вариант досрочно завершить учебный год для учеников школы № 175, в которой произошёл теракт, сообщают «Казанские ведомости». При этом рассматривается вариант продолжить обучение дистанционно.

Формат дальнейшего обучения определят после консультаций с родителями учеников, которые проходят в данный момент. Школьники 9 и 11 классов будут переведены в школу № 174, так как им нужно сдавать экзамены в конце года. При этом они буду заниматься с учителями из своей школы.

Четыре первых класса объединят в один. Остальных учащихся предлагают перевести на дистанционное обучение. Если некоторые родители захотят, чтобы их дети завершили учебный год досрочно, итоговые оценки будут выставлены по уже имеющимся.

Ещё одно предложение властей — организовать для учеников и их родителей летний отдых.

Теракт в казанской школе № 175 произошёл 11 мая. Бывший ученик образовательного учреждения Ильназ Галявиев ворвался в здание и открыл стрельбу. Погибли 11 человек и ещё 23 были ранены. Нападавший был задержан и в настоящее время находится под арестом.