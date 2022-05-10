Участница Pussy Riot Мария Алёхина покинула Россию

Фото Мария Алёхина / Соцсети

Участница Pussy Riot Мария Алёхина покинула Россию, заявил «Интерфаксу» её адвокат Даниил Берман. Он отметил, что не обладает информацией о том, как девушка смогла уехать, учитывая, что она находилась под наблюдением сотрудников правоохранительных органов. По информации СМИ, Алёхина могла покинуть место жительства, переодевшись в форму курьера Delivery Club.

Алёхина покинула территорию РФ, — сообщил Берман.

МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot 26 апреля. Как следует из данных, опубликованных в базе министерства, она разыскивается по некоей статье Уголовного кодекса. О какой статье идёт речь, не уточняется.

Ранее Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене неотбытой части наказания участнице Pussy Riot по делу о нарушении санитарных норм. Из-за систематических нарушений ограничение свободы Алёхиной заменено на реальное лишение свободы сроком на 21 день в исправительной колонии общего режима. Сама она на заседание не явилась, сообщалось, что сотрудники полиции намерены направиться к Алёхиной домой для заключения её под стражу.