Путин: у России нет чувства вины из-за Второй мировой войны

https://static.news.ru/photo/15aec998-910c-11ea-b52b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия не может и не должна оправдываться за события мировой истории, предшествовавшие Второй мировой войне. Возлагать за неё ответственность наравне с нацистской Германией недопустимо, считает президент Владимир Путин.

Он напомнил, что Советский Союз потерял 27 млн жизней своих граждан. Поэтому не заслуживают оправдания те, кто пытается переписать историю подчеркнул глава государства.

Нет у нас и не может быть никакого чувства вины, — сказал Путин в документальном фильме «Война за память» на телеканале «Россия 1».