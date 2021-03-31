У российских пенсионеров меняется средний размер пенсии

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В России социальные пенсии проиндексируют на 3,4%. С 1 апреля средний размер такой выплаты составит 10,2 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что индексация затронет 3,9 миллиона граждан РФ, получающих социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. На эти цели будет направлено 12,8 миллиарда рублей из бюджета.

Получателями такого рода выплат являются россияне, не имеющие по различным обстоятельствам необходимого трудового стажа для получения страховой пенсии.

При этом тем, у кого социальная пенсия окажется ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, будет направлена социальная доплата, которая повысит пенсию до необходимого уровня.

По информации Пенсионного фонда России (ПФР), также будут проиндексированы пенсии участников Великой Отечественной войны, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и членов их семей, а также работников лётно-испытательного состава и некоторых других категорий.

Прибавка (в зависимости от вида пенсии) составит от 270 до 514 рублей в месяц. Средний размер социальной пенсии составит 10,2 тысячи рублей в месяц. У детей-инвалидов пенсия вырастет в среднем до 15 тысяч рублей, а у инвалидов с детства первой группы — до 15,16 тысячи рублей.

При этом пенсия участника ВОВ составит порядка 42 тысяч рублей, а инвалидов по военной травме — около 32,9 тысячи.

Проиндексированные выплаты начнут поступать пенсионерам с 3 апреля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Росстат зафиксировал снижение реального размера пенсий в России.