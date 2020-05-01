У 1099 российских военнослужащих подтвердился коронавирус

https://static.news.ru/photo/955ab982-8bd4-11ea-b509-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российских Вооружённых силах число заболевших COVID-19 увеличилось до 1099. Среди курсантов новую коронавирусную инфекцию подхватили 1174 человека. Об этом сообщается в бюллетене на портале Минобороны РФ.

Во время сплошного тестирования в Вооружённых Силах РФ в период с марта по 1 мая установлено 1099 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны РФ — 339 человек, в изоляторах по месту службы — 282 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 10 человек, изолированы на дому — 468 человек, выздоровело — 137 человек, — указано в сообщении.

При этом подчёркивается, что данные представлены за весь период с начала пандемии в России. Количество военных, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования — 1174 человек.

В госпиталях военного ведомства проходят лечение 425 пациентов. В изоляторах по месту службы лечатся 618 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 13 человек, изолированы на дому — 118 человек и выздоровело — 2 человека.

Сейчас в мире COVID-19 выявлен у более чем 3,2 млн человек. Свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заболел 114 431 человек. Победить болезнь удалось 13 220 пациентам, жертвами коронавируса стали 1169.

Как писал NEWS.ru, ранее врачи из Коммунарки помогли создать видеоуроки для больных COVID-19.