Врачи из Коммунарки помогли создать видеоуроки для больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/4a303830-8bd2-11ea-8298-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доктора сняли на видео уроки дыхательной гимнастики для выздоравливающих пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил главврач больницы в Коммунарке в Новой Москве Денис Проценко.

Во время онлайн-встречи, которую организовал Российский еврейский конгресс, он рассказал о схемах реабилитации пациентов.

Есть даже видеоуроки в сети, которые подготовила группа профессора Константина Викторовича Лядова, в том числе совместно с реабилитологами нашей клиники. Сейчас эти ролики находятся на этапе выгрузки для пациентов в палатах, чтобы и они могли увидеть, что это не сложные комплексы дыхательных упражнений, — цитирует Проценко ТАСС.

Главврач пояснил, что упражнения подходят для самостоятельного выполнения. Особенно они полезны для тех, кто выписывается, не дождавшись полного восстановления. Проценко пояснил, что выписка проходит при определенной стабилизации температуры, частоты крови, оксигенации крови.

Но выписываем мы их на амбулаторное долечивание на дому с продолжением приема тех лекарств, которые они получали в больнице, — пояснил Проценко.

Видеокурс по дыхательной реабилитации рассчитан на пациентов с коронавирусом, которые находятся в стационаре, и тех, кто лечится дома. Он также будет полезен медработникам и родственникам пациентов. При разработке методики учитывались разные особенности течения заболевания. Курс учитывает и то, что пациенты нуждаются в упражнениях без повышенного давления в конце выдоха, со сниженным нагрузками, с активным включением вспомогательной мускулатуры.

Сейчас в мире COVID-19 выявлен у более чем 3,2 млн человек. Свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заболели 114 431 человека. Победить болезнь удалось 13 220 пациентам, жертвами коронавируса стали 1 169.

Как писал NEWS.ru, ранее Проценко заявил, что выход на плато не является показателем победы над COVID-19.