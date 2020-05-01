Проценко: выход на плато не является победой над COVID-19

Выход на плато не является показателем победы над COVID-19, заявил главый врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.
Я считаю, что выход на плато, снижение числа заражённых — это ещё не конец истории и не полная победа над коронавирусом, — отметил специалист во время онлайн-встречи Российского еврейского конгресса.
По его словам, эксперты, проанализировав все известные эпидемии гриппа, пришли к выводу, что у болезней были три волны, которые растягивались,
Ранее главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России пока не вышла на плато. Он выразил надежду, что ситуация может измениться в ближайшее время. По его словам, ежедневный прирост новых случаев заболевания составляет около 5,9%, а в начале эпидемии эти показатели составляли 27%, писал NEWS.ru.
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