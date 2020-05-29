Творческим вузам РФ разрешат принять вступительные экзамены очно

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Российские творческие вузы смогут в 2020 году провести очные вступительные экзамены при условии соблюдения рекомендации Роспотребнадзора о санитарных требованиях во время пандемии.

Министерство культуры ранее обратилось к Министерству образования и науки с предложением обсудить возможность организации очных испытаний по специальностям «хореографическое искусство», «режиссура кино, телевидения и театра», «живопись и графика», «актерское искусство», «дирижирование», «вокальное искусство» и другим, передаёт ТАСС.

Минобрнауки России предусмотрело право образовательных организаций самостоятельно определять перечень специальностей для проведения вступительных экзаменов в очной форме при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора, — ответили в ведомстве.

Как писал NEWS.ru ранее, рекомендации Роспотребнадзора для проведения ЕГЭ не предусматривают обязательное надевание на выпускников масок и перчаток, однако ведомство считает эту меру необходимой.