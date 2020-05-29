Творческим вузам РФ разрешат принять вступительные экзамены очно

Российские творческие вузы смогут в 2020 году провести очные вступительные экзамены при условии соблюдения рекомендации Роспотребнадзора о санитарных требованиях во время пандемии.
Министерство культуры ранее обратилось к Министерству образования и науки с предложением обсудить возможность организации очных испытаний по специальностям «хореографическое искусство», «режиссура кино, телевидения и театра», «живопись и графика», «актерское искусство», «дирижирование», «вокальное искусство» и другим,
Минобрнауки России предусмотрело право образовательных организаций самостоятельно определять перечень специальностей для проведения вступительных экзаменов в очной форме при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора, — ответили в ведомстве.
Как писал NEWS.ru ранее, рекомендации Роспотребнадзора для проведения ЕГЭ не предусматривают обязательное надевание на выпускников масок и перчаток, однако ведомство считает эту меру необходимой.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен