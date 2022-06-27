Тридцать девять электросетевых компаний подали иск к правительству России «Коммерсант»: 39 электросетевых компаний потребовали не применять к ним новые критерии ТСО

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Административный иск от 39 территориальных сетевых организаций (ТСО) подан в Верховный суд к правительству России. Представители компаний требуют запретить применение новых критериев к сетевым компаниям. Об этом стало известно газете «Коммерсант».

В конце апреля правительство РФ утвердило критерии, по которым каждая сетевая компания с 2023 года должна иметь не менее 20 километров сетей и оборудование мощностью от 15 МВА. С 2024 года эти показатели увеличатся до 50 километров сетей и 30 МВА, а с 2025 — до 300 километров и 150 МВА, что равно городу уровня районного центра. Не соответствующие критериям компании не получат статус ТСО и лишатся тарифа.

По утверждению истцов, в 2015 году к ТСО впервые были применены технические критерии, требующие иметь не менее 15 километров сетей и оборудование на 10 МВА. В результате, по их подсчётам, число ТСО в стране к 2020 году сократилось на 43% и составило 1,62 тысячи. В настоящее время частные компании занимают порядка 30% рынка электросетевых услуг.

Также ТСО пожаловались, что их обяжут иметь сети и оборудование только на праве собственности, а ужесточение требований приведёт к банкротству около одной тысячи компаний. Они подчёркивают, что подобные изменения приведут к монополизации рынка в интересах ПАО «Россети» и росту тарифов.

В «Россетях», в свою очередь, заявили, что ТСО далеко не всегда могут обеспечивать работоспособность электросетей, поскольку во многих случаях не обладают профессиональным штатом и достаточным объёмом технических средств.

В Минэнерго подчеркнули, что уточнённые критерии ТСО «сбалансированы и направлены на обеспечение должного уровня надёжности и качества электроснабжения».