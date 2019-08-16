https://static.news.ru/photo/6a4e3b6c-c157-11e9-a07e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valya Egorshin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Реки Комаровка, Раковка и Раздольная в Уссурийском городском округе Приморского края вышли из берегов и затопили прилегающие районы, города и сёла. Людей эвакуировали в ночь на 18 августа.

Пятеро из них, в том числе двое детей, оказались в пункте временного размещения. Всего в зоне подтопления проживают 66 человек, сообщает ТАСС .

Уровень главной реки округа Раздольной на утро 18 августа составлял 813 см. Это выше отметки выхода на пойму на 253 см. Раковка поднялась до 563 см, что также на 250 см выше нормы. В самом Уссурийске под воду ушли улицы Вейса и Лазо, а также парк «Зелёный остров».

Ранее News.ru сообщал, что власти Иркутской области не успевают восстановить к новому учебному году девять школ и детских садов после наводнения. Дошкольные учреждения не будут восстанавливать в посёлках Евдокимовском и Октябрьском, а также детский сад «Родничок» в Тулуне. После ремонта к началу нового учебного года в Иркутской области откроют восемь детсадов и 15 школ, пострадавших от наводнений.