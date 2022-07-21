Телеканал «Спас» получит 250 млн рублей из резервного фонда. такое решение решение приняли в правительстве России. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Выделить в 2022 году Минцифры России в целях предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд православного телевидения на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности Первого общественного православного телеканала «Спас» ... бюджетные ассигнования в размере 250000 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, — говорится в документе.
При этом Минцифры будет контролировать эффективность использования бюджетных средств.
«Спас» является первым общественным федеральным православным телеканалом в России. Он начал вещание 28 июля 2005 года. Основным собственником телеканала является Московская патриархия. В качестве своей миссии «Спас» заявляет формирование мировоззрения на основе православных ценностей, развитие и укрепление духовно-нравственных основ российского государства. По результатам ряда социологических исследований, аудитория телеканала в 2019 году составляла порядка 2%.