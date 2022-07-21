Телеканалу «Спас» выделили 250 млн рублей из резервного фонда правительства Правительство РФ выделило телеканалу «Спас» 250 миллионов рублей из резервного фонда

Телеканал «Спас» получит 250 млн рублей из резервного фонда. такое решение решение приняли в правительстве России. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Выделить в 2022 году Минцифры России в целях предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд православного телевидения на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности Первого общественного православного телеканала «Спас» ... бюджетные ассигнования в размере 250000 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, — говорится в документе.

При этом Минцифры будет контролировать эффективность использования бюджетных средств.

«Спас» является первым общественным федеральным православным телеканалом в России. Он начал вещание 28 июля 2005 года. Основным собственником телеканала является Московская патриархия. В качестве своей миссии «Спас» заявляет формирование мировоззрения на основе православных ценностей, развитие и укрепление духовно-нравственных основ российского государства. По результатам ряда социологических исследований, аудитория телеканала в 2019 году составляла порядка 2%.