Суровикина сняли с поста главкома ВКС? Как это может повлиять на ход СВО Изменится ли тактика российской авиации в зоне боевых действий на Украине после известия о генерале

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Сергей Суровикин

Во вторник, 22 августа, сразу несколько источников сообщили о том, что Сергей Суровикин снят с поста главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС). Генерал руководил российской боевой авиацией со времен военных действий в Сирии. В прошлом году он также командовал Объединенной группировкой войск на Украине. Действительно ли Суровикина лишили должности, может ли это повлиять на ситуацию в зоне СВО, — в материале NEWS.ru

Действительно ли Суровикина сняли с поста

Генерала армии Сергея Суровикина отправили в отставку, заявил во вторник NEWS.ru бывший главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Журналист не раскрывает своих источников. В Министерстве обороны России пока не комментировали эту информацию.

Суровикин занял должность командующего ВКС в октябре 2017 года. Его назначение удивило многих, ведь генерал ранее служил в Сухопутных войсках и никогда не летал на самолете в качестве пилота. С января по апрель 2019-го Суровикин был командующим российской группировкой в Сирии. Он занимал этот пост дольше других — больше года. Там же, в Сирии, за Сергеем Суровикиным закрепилось определение «генерал Армагеддон». Как писала пресса, военный получил его из-за репутации жесткого и требовательного военачальника.

С 8 октября 2022-го Суровикин командовал Объединенной группировкой войск на Украине, однако с 11 января 2023-го был понижен до первого заместителя командующего. По некоторым данным, при нем начали строить оборонительные сооружения, преграждающие украинской армии путь к Азовскому морю и Крыму. Их неофициально называют «линией Суровикина».

Фото: МО РФ Сергей Суровикин Фото: МО РФ Сергей Суровикин Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Владимир Путин Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Владимир Путин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: mod_russia/Twitter.com/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: mod_russia/Twitter.com/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Владимир Путин Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Сергей Шойгу Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Сергей Шойгу Фото: МО РФ Сергей Суровикин и Сергей Шойгу Фото: МО РФ Сергей Суровикин и Сергей Шойгу Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: МО РФ Сергей Суровикин Фото: МО РФ Сергей Суровикин Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин

Отразится ли отставка Суровикина на ситуации в зоне СВО

Бывший главком ВВС генерал армии, Герой России Владимир Михайлов, по сути, подтвердил факт отставки своего преемника. По его словам, Суровикина «просто выводят в распоряжение» командования.

«Он освобожден от должности командующего ВКС, но это не должно никак сказаться на действиях нашей авиации в СВО. Потому что от главкома, тем более не летчика, вопросы непосредственного применения авиации никак не зависят», — отметил бывший главком в интервью NEWS.ru.

По словам Михайлова, авиацией управляют командующие воздушными армиями и командиры авиадивизий.

«Они будут применять свои силы и средства так, как учили в училищах и академиях. Тактика и оперативное применение авиации в СВО будут определяться именно этим, а не освобождением Суровикина от должности главкома», — пояснил генерал Михайлов.

«Я его знал как нормального командира дивизии»

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев допустил в разговоре с NEWS.ru, что Суровикина могут уволить с военной службы. По его словам, официальных данных пока нет.

«У меня таких данных нет, но такое вполне вероятно. Наверное, генерал Суровикин где-то сделал что-то не то. Но повторюсь, официальных данных по этому поводу пока нет, так что я не могу опровергнуть или подтвердить информацию. Какую должность он будет занимать, если это правда, решит наш президент», — отметил Соболев.

По словам генерал-лейтенанта, он даже не знает, где сейчас может находиться Суровикин. «Я его знал как нормального командира дивизии, он дослужился до главкома ВКС», — отмечал Соболев.

Как добавил генерал-лейтенант, если к Суровикину нет серьезных претензий, то он может быть полезен в армии.

Генерал-полковник президент Академии геополитических проблем РФ Леонид Ивашов предположил в разговоре с NEWS.ru, что Суровикин получит новую должность, если информация о его отставке соответствует действительности. «Есть варианты, когда от одной [должности] освобождают, а другая, на которую назначают, может быть пока не освобождена. Значит, тогда освобождают и назначают в распоряжение или Главного управления кадров Минобороны», — пояснил Ивашов.

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости Министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) и командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин

Куда пропал Суровикин

Почти два месяца никакой официальной информации о местонахождении Суровикина не поступало. Он исчез из публичного пространства сразу после попытки военного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер», произошедшей 24 июня.

Спустя несколько дней после этого Венедиктов сообщал, что заместитель Суровикина в ВКС Алексей Юдин лишился своего поста. «Рапорт подписан», — утверждал бывший главный редактор, которого цитировал телеканал RTVI. Сам Юдин тогда сообщил URA.RU, что находится в отпуске.

Газета The New York Times писала, что Суровикин знал о готовящемся мятеже и, несмотря на осуждение, даже помогал его организаторам. По информации издания, некоторые командиры согласились на это, чтобы сменить руководство российского военного ведомства. Минобороны никак не комментировало эти публикации.

За несколько месяцев появились различные версии, куда мог пропасть Суровикин. Газета Financial Times (FT) со ссылкой на три источника сообщала, что генерал задержан для допроса и пока непонятно, какие обвинения будут ему предъявлены.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы тогда заявили, что Суровикина нет ни в «Матросской Тишине», ни в «Кремлевском централе». Дочь генерала также опровергла арест отца.

Как писало в июле издание Readovka, в тот момент главком ВКС России находился на отдыхе в Ростове. Об этом же сообщал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Военный аналитик Александр Алесин высказал мнение в беседе NEWS.ru, что если противоречия между Суровикиным и Минобороны действительно существуют, то их необходимо уладить ради успехов СВО. «Такой конфликт серьезно ослабляет возможности ВС РФ в СВО, потому что всякий разрыв командования во время войны и подрыв основ единоначалия чреваты неудачами на фронте», — говорил Алесин.

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