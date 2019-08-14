https://static.news.ru/photo/bec1e8e4-bead-11e9-ba12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Правоохранительные органы задержали супружескую пару из Воскресенского района Московской области по подозрению в убийстве родственницы, совершённом в 2009 году. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в апреле 2009 года подозреваемые 1976 и 1974 годов рождения в ходе бытовой ссоры убили 53-летнюю женщину, которая приходилась подозреваемой матерью, говорится на сайте ведомства .

Убийство, как отмечает следствие, произошло в доме подозреваемых в селе Михалёво Воскресенского района на глазах их 16-летней дочери. Тело женщины предполагаемые убийцы сожгли на придомовой территории, после чего вывезли останки на местное кладбище и там захоронили.

Через месяц подозреваемые проинформировали правоохранительные органы о якобы пропавшей без вести родственнице, которая по версии супругов отправилась к подруге в Москву и не вернулась.

В октябре 2018 года в ходе заседания рабочей группы по расследованию преступлений прошлых лет, было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения жительницы Подмосковья. В процессе расследования внучка погибшей сообщила следователю о причастности родителей к преступлению.

После задержания мужчина признался в содеянном и сообщил о месте захоронения останков потерпевшей. Его супруга отрицает причастность к преступлению.

Вопрос об избрании супругам меры пресечения суд определит 15 августа. Они обвиняются по статье УК «Убийство, совершённое группой лиц».

Как писал News.ru, ранее сотрудники СУ СК по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении 70-летнего жителя Перми. Пенсионера обвиняют в покушении на убийство двух промышленных альпинистов из хулиганских побуждений.