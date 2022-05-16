Суды РФ отказали в передаче детей по делу о торговле ими иностранным семьям Суды в РФ отказали в передаче детей по делу о торговле ими семьям филиппинца и австрийца

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Московский областной суд отменил решение, вынесенное городским судом Видного об обязательстве детского дома и опеки передать вице-спикеру палаты представителей Конгресса Филиппин Фреденилю Эрнаесу Кастро двух детей-близнецов, которые находятся там в рамках уголовного дела о торговле младенцами от суррогатных матерей в подмосковной больнице. Аналогичное решение по иску гражданина Австрии Штефана Тама принял Сыктывкарский городской суд. Об этом сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы генетических родителей.

Московский областной суд в апелляционной инстанции отменил решение Видновского суда. <...> В иске о передаче детей отказано, сведения о родителях из свидетельства о рождении детей исключено. Также Сыктывкарский городской суд Республики Коми отказал в исковых требованиях гражданина Австрии Штефана Тама об установлении отцовства и передачи ему двух несовершеннолетних детей, — сообщил Трунов.

Он уточнил, что в начале апреля текущего года апелляционная инстанция Верховного суда Коми приняла иск к рассмотрению по правилам первой инстанции и отказала австрийцу Штефану Таму в проведении экспертизы ДНК.

Дело о торговле детьми в отношении столичных врачей-репродуктологов и гендиректора Европейского центра суррогатного материнства было возбуждено в январе 2021 года следственным отделом СКР по Одинцовскому району после того, как в одной из квартир посёлка ВНИИССОК была зарегистрирована смерть младенца. Там же обнаружили ещё троих детей, рождённых от суррогатных матерей. Их биологические родители-филиппинцы в это время находились в процессе оформления документов, чтобы забрать детей на родину. В результате под следствие попали десять человек. Фигуранты дела подозревались в продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения от бесплодия.

13 мая стало известно, что первый фигурант уголовного дела осуждён на шесть лет колонии строгого режима. Им стал переводчик «Росюрконсалтинга» Кирилл Анисимов. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.