https://static.news.ru/photo/32348a54-53b7-11ea-9473-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший начальник службы спецтранспорта «Авиапредприятия Алтай» Владимир Калюжный, признанный виновным в обрушении трапа в барнаульском аэропорту 12 февраля 2019 году, по решению суда проведёт шесть месяцев в тюрьме.

Мужчина во время заседания инстанции полностью признал свою вину. К ЧП в аэропорту привёл тот факт, что Калюжный не проверил состояние трапа самолёта и выпустил его в эксплуатацию. В результате при выходе с борта лайнера пассажиры упали прямо на перрон. Один мужчина был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами.

Суд принял во внимание факт полного признания вины подсудимым в качестве смягчающего обстоятельства. Калюжного приговорили к шести месяцам тюрьмы с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать руководящие должности, связанные с обеспечением надлежащего технического состояния транспортных средств сроком на 2 года, сообщает «МК на Алтае».

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