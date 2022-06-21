Суд оставил Олега Митволя в СИЗО Красноярский суд отклонил апелляцию на арест Митволя и оставил его в СИЗО

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Олег Митволь

Красноярский краевой суд после рассмотрения апелляции адвокатов постановил не изменять меру пресечения бывшему главе Росприроднадзора, ныне председателю совета директоров АО «Красноярский ТИСИЗ» Олегу Митволю. Он остаётся под арестом в СИЗО. Об этом сообщила РИА Новости представитель суда.

Красноярский краевой суд, рассмотрев предоставленные материалы и выслушав стороны, постановил оставить постановление Центрального районного суда Красноярска без изменения, а апелляционные жалобы адвокатов без удовлетворения, — сказала представитель суда.

Олег Митволь проходит в качестве подозреваемого по делу о хищении 900 млн рублей. Он был задержан 8 июня в московском аэропорту «Внуково». 10 июля суд Центрального района Красноярска поместил Митволя под арест до 24 июля.

Следствие в отношении экс-главы Росприроднадзора возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что Митволь признал вину по делу о хищении средств, которые были выделены на строительство метро в Красноярске. По словам парламентария, Митволь также заключил сделку со следствием для дальнейшего разоблачения соучастников. Хинштейн признался, что ему «нелегко» говорить об этом. Тем не менее депутат одобрил решение Митволя сделать чистосердечное признание.