Красноярский краевой суд после рассмотрения апелляции адвокатов постановил не изменять меру пресечения бывшему главе Росприроднадзора, ныне председателю совета директоров АО «Красноярский ТИСИЗ» Олегу Митволю. Он остаётся под арестом в СИЗО. Об этом сообщила РИА Новости представитель суда.
Красноярский краевой суд, рассмотрев предоставленные материалы и выслушав стороны, постановил оставить постановление Центрального районного суда Красноярска без изменения, а апелляционные жалобы адвокатов без удовлетворения, — сказала представитель суда.
Олег Митволь проходит в качестве подозреваемого по делу о хищении 900 млн рублей. Он был задержан 8 июня в московском аэропорту «Внуково». 10 июля суд Центрального района Красноярска поместил Митволя под арест до 24 июля.
Следствие в отношении экс-главы Росприроднадзора возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что Митволь признал вину по делу о хищении средств, которые были выделены на строительство метро в Красноярске. По словам парламентария, Митволь также заключил сделку со следствием для дальнейшего разоблачения соучастников. Хинштейн признался, что ему «нелегко» говорить об этом. Тем не менее депутат одобрил решение Митволя сделать чистосердечное признание.