Суд арестовал гендиректора компании «Газпром газораспределение Краснодар»

Басманный суд Москвы постановил заключить под арест четырёх фигурантов по делу о получении коммерческого подкупа на сумму свыше 20 млн рублей. Среди арестованных генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев. Такие данные следуют из картотеки суда, передаёт РИА Новости.

Как ранее сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, В отношении Руднева, его заместителя Александра Савостьянова и заместителей директоров филиалов компании в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре возбуждено уголовное дело о получении коммерческого подкупа в особо крупном размере.

По предварительным данным, фигуранты дела получали незаконное вознаграждение от предпринимателей, подключая к газовым сетям объекты жилой и коммерческой недвижимости. Также подозреваемые за деньги согласовывали акты ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей в Краснодарском крае.

Общая сумма подкупа составила более 20 млн рублей, сообщают в СК.

Ранее стало известно, что бывший заместитель начальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковник Николай Копылов арестован в связи с обвинением во взяточничестве. Такое решение вынес Московский 235-й гарнизонный военный суд.