Строительный эксперт рассказал, как выбрать кирпич для будущего дома Строительный эксперт Васильев: не стоит брать кирпич с дефектами и сколами

Подбор кирпича для дома зависит от цели стройки, рассказал NEWS.ru эксперт Федор Васильев. Он отметил, что не стоит брать кирпич с дефектами, сколами и трещинами, а также с белыми следами извести. Некрасивый внешний вид кирпича в трещинах, заляпанного бетоном, полностью испортит внешний вид строения. Плохой кирпич можно определить по цвету и по звуку, который он издает, если ударить их друг об друга.

Плохой красный кирпич либо по цвету ближе к горчичному, либо с темной серединой и оплавленными краями. Хороший керамический кирпич при ударе издает звонкий звук, а некачественный и недоделанный кирпич — глухой. Поэтому желательно достать из партии пару кирпичиков и стукнут друг об друга, послушать, как звучит, — отмечает Васильев.

По его словам, высококачественный керамический красный кирпич позволяет сохранить тепло и выстроить хорошую геометрию несущих стен. Однако если он недожженный или пережженный, то такой кирпич будет боятся влаги и плохо сохранять тепло.

Другим популярным и дешевым видом кирпича является силикатный, продолжает эксперт. Такой стройматериал неплохо смотрится на стенах, обеспечивает шумоизоляцию, но при этом достаточно тяжелый, хрупкий и не выдерживает высоких температур. Подобный кирпич плохо держит тепло держит и не подходит для печей, каминов и дымоходов.

Для облицовочных работ подойдут гиперпрессованный, клинкерный, облицовочный кирпич — эти виды кирпича стоят дорого, используются исключительно для облицовки фасадов и цоколей, могут быть использованы также для облицовки каминов и для внутренней декоративной отделки, — считает Васильев.

Юрист Илья Русяев до этого рассказал, что защитить свои инвестиции во время ремонта жилья можно, если записывать на диктофон все переговоры со строителями, фотографировать их паспорта, а также создать отдельную папку в смартфоне или ПК со всеми снимками, чеками и прочими документами. Эксперт отметил, что о звукозаписывающей аппаратуре нужно обязательно предупредить собеседника.